29 октября в одном абзаце ⟩ Приговор Алексееву, закон об увольнении невакцинированных и недоверие к Гобземсу

События дня в одном абзаце
Медики сообщили, что количество полностью привитых латвийцев приближается к миллиону, а выездная вакцинация проходит в шести местах страны. Тем временем за пределами Риги очередь на вакцинацию ждут несколько недель, а в Курземе начат первый уголовный процесс по поводу подделки сертификата. Минздрав отказался от идеи проверять при помощи экспресс-тестов всех посетителей медучреждений и семейных врачей, среди которых до сих пор не вакцинировалось 11 человек. К последнему чтению в Сейме подготовлен законопроект, дающий право увольнять невакцинированных работников. Об угрозах со стороны противников вакцинации рассказал телеведущий Айвис Цериньш, а Лайма Вайкуле сделала третью прививку. Прокремлевский активист и журналист Юрий Алексеев был приговорен к двум годам лишения свободы и одному году пробационного периода, а в свою очередь, Нил Ушаков обещает сам проголосовать за отмену собственной депутатской неприкосновенности в Европарламенте. Эпидемиологическая ситуация ухудшается по всей Европе. В каждой стране установлены свои правила действия сертификатов о вакцинации против Covid-19. Призывы к отставке правительства и его членов, гремевшие всю неделю, продолжаются - сегодня сдать пост предложили премьеру. Из приятного - Национальная опера пообещала с понедельника давать каждому, кто вакцинируется в мобильном пункте у здания оперы, приглашение на представление. В Вецмилгрависе сгорел автосервис, в Руйене в ДТП погибла велосипедистка, а в Австрии гражданин Латвии пропал без вести.
Исследовательский центр SKDS задал латвийцам вопрос - кого они считают лучшим кандидатам в премьер-министры в текущей ситуации. Ответы действительно поразили многих, притом даже не один из ответов. Наверняка, многие жители и работники медицины выдохнули - ведь одиозный антиваксер Алдис Гобземс показался опрошенным самым неподходящим кандидатом. Конечно, количество подписчиков Гобземса свидетельствует о немного другом тренде. Тем не менее, действующий премьер Кришьянис Кариньш оказался на втором месте, всего на несколько процентов отставая от занявшего первое место. Удивлены, что премьер на втором месте? А хотите узнать, кто на первом? Читайте наш материал!
Верите в технологический прогресс, заботу об окружающей среде и любите новые и прогрессивные услуги для жителей Риги? Скоро у магазинов Maxima откроются тароматы для сдачи упаковки. Таким образом сократится число отходов, а жители сами смогут поучаствовать в улучшении нашей окружающей среды.
Видео дня: латвийская певица Лайма Вайкуле сообщила в соцсетях, что сделала третью прививку