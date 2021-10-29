29 октября в одном абзаце ⟩ Приговор Алексееву, закон об увольнении невакцинированных и недоверие к Гобземсу

Медики сообщили, что количество полностью привитых латвийцев приближается к миллиону, а выездная вакцинация проходит в шести местах страны. Тем временем за пределами Риги очередь на вакцинацию ждут несколько недель, а в Курземе начат первый уголовный процесс по поводу подделки сертификата. Минздрав отказался от идеи проверять при помощи экспресс-тестов всех посетителей медучреждений и семейных врачей, среди которых до сих пор не вакцинировалось 11 человек. К последнему чтению в Сейме подготовлен законопроект, дающий право увольнять невакцинированных работников. Об угрозах со стороны противников вакцинации рассказал телеведущий Айвис Цериньш, а Лайма Вайкуле сделала третью прививку. Прокремлевский активист и журналист Юрий Алексеев был приговорен к двум годам лишения свободы и одному году пробационного периода, а в свою очередь, Нил Ушаков обещает сам проголосовать за отмену собственной депутатской неприкосновенности в Европарламенте. Эпидемиологическая ситуация ухудшается по всей Европе. В каждой стране установлены свои правила действия сертификатов о вакцинации против Covid-19. Призывы к отставке правительства и его членов, гремевшие всю неделю, продолжаются - сегодня сдать пост предложили премьеру. Из приятного - Национальная опера пообещала с понедельника давать каждому, кто вакцинируется в мобильном пункте у здания оперы, приглашение на представление. В Вецмилгрависе сгорел автосервис, в Руйене в ДТП погибла велосипедистка, а в Австрии гражданин Латвии пропал без вести.