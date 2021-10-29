Видео ⟩ Житель заметил толпу в центре вакцинации на Кипсале

Передача Bez tabu отправилась проверить эту информацию и узнала, что она недостоверна.

"И не было. Не было. Глупости. Столпотворение было в первый день, когда мы открылись. И не столпотворение, а активный поток", - комментировала ситуацию работница центра.

В центре вакцинации на Кипсале, который считается крупным, по приезду Bez tabu работников было больше, чем посетителей.

Жители приходят раз в пять минут. К тому же, время от времени о правилах посетителей извещают по громкоговорителю.

"В начале дня, с утра, перед началом рабочего дня людей у нас много, потому, что они хотят вакцинироваться перед работой, чтобы успеть сделать другие дела. Тогда люди толпятся, но организовано, дистанция соблюдается. Тогда тут присутствуют земессарги, отмечены места, есть ограждения и ленты. Вечером, после работы, до начала комендантского часа, остальные люди стараются получить вакцину. Тогда у нас второй наплыв", - говорит фельдшер Лаума Спрога-Янковича.

Фельдшер даже хотела бы видеть больше людей в полуденный период, призывая желающих прийти в это время.

Янис - не единственный, кого волнуют толпы людей и несоблюдение дистанции. С передачей связалась Элизабете, которую удивляют очереди у магазина Lidl.

"Настолько огромные очереди у магазинов неприемлемы, ведь при этом на улице встретиться не могут даже два домохозяйства, дети не могут посещать школу, спорт и встречаться с друзьями. Мне неясно, почему у супермаркета могут встретиться сотни человек. Я думаю, что это грубое нарушение".

Посетители магазина в Иманте сказали передаче, что ждали своей очереди на входе в магазин примерно 40 минут.