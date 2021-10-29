Видео ⟩ Житель заметил толпу в центре вакцинации на Кипсале
В октябре Янис посетил центр вакцинации на Кипсале. Он пришел за прививкой около 16:00 и наблюдал неблагоприятную ситуацию, сообщила передача Bez tabu на канале TV3.
В октябре Янис посетил центр вакцинации на Кипсале. Он пришел за прививкой около 16:00 и наблюдал неблагоприятную ситуацию, сообщила передача Bez tabu на канале TV3.
Передача Bez tabu отправилась проверить эту информацию и узнала, что она недостоверна.
В центре вакцинации на Кипсале, который считается крупным, по приезду Bez tabu работников было больше, чем посетителей.
"В начале дня, с утра, перед началом рабочего дня людей у нас много, потому, что они хотят вакцинироваться перед работой, чтобы успеть сделать другие дела. Тогда люди толпятся, но организовано, дистанция соблюдается. Тогда тут присутствуют земессарги, отмечены места, есть ограждения и ленты. Вечером, после работы, до начала комендантского часа, остальные люди стараются получить вакцину. Тогда у нас второй наплыв", - говорит фельдшер Лаума Спрога-Янковича.
Фельдшер даже хотела бы видеть больше людей в полуденный период, призывая желающих прийти в это время.
Янис - не единственный, кого волнуют толпы людей и несоблюдение дистанции. С передачей связалась Элизабете, которую удивляют очереди у магазина Lidl.
"Настолько огромные очереди у магазинов неприемлемы, ведь при этом на улице встретиться не могут даже два домохозяйства, дети не могут посещать школу, спорт и встречаться с друзьями. Мне неясно, почему у супермаркета могут встретиться сотни человек. Я думаю, что это грубое нарушение".
Видео: сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)