В ряде микрорайонов Риги состоится выездная вакцинация

С 7:00 до 10:00 вакцинационный автобус будет находиться на ул. Маскавас 6 и в Зиепниеккалнсе, на ул. Дижозолу, 2, рядом с магазином Mego.

С 11.00 до 15.00 сделать прививку можно будет в Румбуле возле торгового центра Zoom, в Шкиротаве возле торгового центра K-Senukai и в Биерини возле сада скульптур Ранкас, на пересечении улиц Слампес и Амулас.

С 16 до 20 вакцинация пройдет в Болдерае, на улице Гайгалас, 29, в Дарзини, на ул. Тайсна, 71A и в Саркандаугаве на ул. Дунтес, 19 A.