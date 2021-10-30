Выездная вакцинация сегодня состоится в микрорайонах Риги и других городах

С 7:00 до 10:00 вакцинационный автобус будет находиться на ул. Маскавас 6 и в Зиепниеккалнсе, на ул. Дижозолу, 2, рядом с магазином Mego.

С 11.00 до 15.00 сделать прививку можно будет в Румбуле возле торгового центра Zoom, в Шкиротаве возле торгового центра K-Senukai и в Биерини возле сада скульптур Ранкас, на пересечении улиц Слампес и Амулас.

С 16 до 20 вакцинация пройдет в Болдерае, на улице Гайгалас, 29, в Дарзини, на ул. Тайсна, 71A и в Саркандаугаве на ул. Дунтес, 19 A.

Выездная вакцинация проводится по принципу живой очереди, и предварительная запись не требуется, но необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ. Будут доступны вакцины Pfizer /BioNTech иJohnson&Johnson.

Выездная вакцинация пройдет в десяти населенных пунктах

Сегодня выездная вакцинация от Covid-19 пройдет в десяти населенных пунктах Латвии.

Будут использоваться вакцины Moderna, Johnson&Johnson, а молодым людям в возрасте до 25 лет будет предложена вакцина Pfizer/BioNTech.

Сегодня вакцинация будет проходить в Добельском спортивном холле с 9.00 до 16.00, в Кулдигском легкоатлетическом манеже с 10.00 до 17.00, в Резекненском крае в административном центре Кантиниекской волости с 8.00 до 11.00, в Озолмуйжском доме культуры Резекненского края с 12 до 15 часов, в Аудриньской основной школе Резекненского края с 16 до 19 часов, в Акнисте Екабпилсского края на ул. Сколас, 7 с 10 до 12 часов и в Виеситском доме культуры Екабпилсского края с 13 до 15 часов.

В Бауском крае вакцинация будет проводиться в Гайлишской волости возле магазина Top с 10 до 11.30, в центре услуг Берзу Ислицкой волости с 12.30 до 14 часов и в Ислицкой волости возле магазина "Ādžūni" с 14.30 до 16.30.