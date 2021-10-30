Невакцинированные могут не соблюдать самоизоляцию после возвращения из четырех стран ЕС

Самоизоляцию невакцинированным жителям не нужно соблюдать при возвращении из Италии, Испании, Мальты и Ватикана.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 1256,8 до 1640,6 случая, что в данный момент является наивысшим показателем среди стран ЕС и ЕЭЗ.

Средний уровень заболеваемости там вырос с 190,2 до 235,5 случая.

В Эстонии в течение последней недели показатели заболеваемости также выросли, достигнув 1353,4 (неделей ранее - 1086,6). В Литве показатель вырос с 1163,3 до 1320, 3 случая.

В свою очередь из стран за пределами ЕС и ЕЭЗ самоизоляцию невакцинированные должны соблюдать после возвращения из Великобритании, Канады, Чили, Сингапура, Иордании, Австралии и Украины.

Среди "зеленых" стран на данный момент Катар, Уругвай, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, Макао и Гонконг.

Въезжая в Латвию из страны, в которой 14-дневный показатель кумулятивной заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей превышает 75, обязательно нужно соблюдать десятидневную самоизоляцию. Время самоизоляции можно сократить, если на седьмой день сдать повторный тест и он окажется отрицательным. Результат теста нужно зафиксировать в сертификате тестирования. Самоизоляцию могут не соблюдать люди с ковид-сертификатом.