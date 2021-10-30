Зеленский призвал выключить соцсети, "включить мозги" и вакцинироваться

В Украине в четверг было зарегистрировано 26 879 новых случаев Covid-19, что для этой страны стало новым рекордом.

"Я очень прошу, чтобы мы с вами выключили соцсети именно по этому вопросу и включили все мозг.

Надо вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а единственное решение. Нужно бояться не страшилок в медиа и соцсетях, а конкретно вируса", - заявил Зеленский.

Несмотря на то, что в Украине доступны вакцины против Covid-19 трех производителей - AstraZeneca, Pfizer и китайская CoronaVac, в стране вакцинированы всего 20% жителей.

Однако в связи с новыми ограничениями, установленными из-за кризиса Covid-19, интерес к вакцинации резко вырос, на данный момент в центрах вакцинации ежедневно прививаются примерно 290 000 человек.

"Сегодня у нас хороший темп [вакцинации], но, несмотря на это, число смертельных случаев растет", - предупредил Зеленский, призывая увеличить темп вакцинации еще больше.

С начала пандемии в Украине зарегистрировано 2,8 миллиона случаев Covid-19, скончались 66 000 человек.

Минздрав поставил цель - добиться, чтобы ежедневно вакцинировались 300 000 человек, сказал Зеленский.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее сообщил, что раскрыта "российская сеть", которая агитировала против вакцинации и с которой была связана некая "церковь".