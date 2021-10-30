Видео ⟩ "Голос-10": разгневанный Градский, страстный цыган и фееричный рок от белокурой дивы

Первым на этот раз вышел участник цыганского театра "Ромэн" Артур Богданов. Он страстно исполнил романс "Очи черные". К нему повернулись трое - Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан. Артур выбрал пойти к Леониду Агутину.

Видео: Артур Богданов

Следующей участницей стала педагог по вокалу из Сургута Елизавета Тэйван. Девушка исполнила саундтрек из картины "Величайший шоумен" - "Never Enough". К сожалению, никто из судей к ней не повернулся. Градский заметил, что девушка пела неправильно, а он знает, как ее надо петь, потому что в театре у него эту песню исполняет его любимая артистка.

Леонид Агутин заметил, что девушке просто не повезло и произведение было выбрано очень сложное. Наставники порекомендовали Елизавете выбирать что-то полегче.

Видео: Елизавета Тэйван

33-летняя уроженка города Кимры Полина Клинникова исполнила песенку Элизы из мюзикла "Моя прекрасная леди". Жюри высоко оценили вокальные данные девушки.

"Мне очень неловко не поворачиваться, когда человек так филигранно делает свое дело. Я просто не очень понимаю что мне с этим делать дальше. Но не повернуться было стыдноватенько", - сказал Агутин.

В итоге Полина попала в команду Градского Александра.

Видео: Полина Клинникова

26-летняя рок-певица Ольга Баландина исполнила перед наставниками композицию группы Whitesnake - "Still of the Nigh". К ней повернулись все четыре члена жюри. Девушка выбрала пойти в команду Димы Билана.

Видео: Ольга Баландина

Музыкант и исполнитель Василий Боджгуа, ранее участвовавший в шоу "Я знаю твой голос", исполнил песню "Love in Portofino". К нему повернулась Пелагея.

42-лятняя Маргарита Колотилина выбрала для выступления советский хит Майи Кристалинской "А за окном, то дождь, то снег". К ней никто не повернулся. Позже Александр Градский жестко раскритиковал участницу и прямо заявил, что пела она фальшиво и не попадала в ноты. Колотилина спеть вновь без аккомпанемента, но наставник отметил, что она и тут берет неправильные ноты: "Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же. Такая красивая женщина и поет не те ноты. Островскому бы не понравилось это. И мне тоже".

Видео: Маргарита Колотилина

26-летний Ернар Садирбаев исполнил песню Стиви Уандера "Part-Time Lover". К нему повернулись все четыеро наставников. Жюри отметили сумасшедшую мелизматику. Артист выбрал присоединиться к Диме Билану.

Видео: Ернар Сардирбаев

Преподаватель эстрадного, джазового вокала и фортепиано Екатерина Цымлова представила перед наставниками композицию "Чорнобривцi". Стоит сказать, что девушка опытная. Она ранее принимала участие в проектах "Х-фактор" и "Твой голос". К ней повернулась Пелагея.

Видео: Екатерина Цымлова

К Мирославе Кочевой повернулись сразу два наставника - Дима Билан и Александр Градский. Мирослава исполнила песню Натальи Подольской "Выключи свет", которую та исполняла в 2015 году на конкурсе "Евровидение".

Видео: Мирослава Кочева

Михаил Василенко уже бывал на шоу "Голос" в 2019 году. Правда, это ему не помогло. Жюри и в этот раз не оценили участника. Михаил исполнял песню Григория Лепса "Орлы или вороны". К сожалению, никто из судей к нему не повернулся.

Участница Диана Оболашвили выбрала композицию Pink "So What" и попала в команду Леонида Агутина.