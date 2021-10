Видео ⟩ "Голос-10": разгневанный Градский, страстный цыган и фееричный рок от белокурой дивы

Следующей участницей стала педагог по вокалу из Сургута Елизавета Тэйван. Девушка исполнила саундтрек из картины "Величайший шоумен" - "Never Enough". К сожалению, никто из судей к ней не повернулся. Градский заметил, что девушка пела неправильно, а он знает, как ее надо петь, потому что в театре у него эту песню исполняет его любимая артистка.

26-летняя рок-певица Ольга Баландина исполнила перед наставниками композицию группы Whitesnake - "Still of the Nigh". К ней повернулись все четыре члена жюри. Девушка выбрала пойти в команду Димы Билана.