Как работодатель должен устанавливать контактные лица? Указания эпидемиологов SPKC

Контактным лицом признается человек, у которого был контакт с зараженным Covid-19 работником или учеником во время пребывания на рабочем месте или в образовательном учреждении, или же за два дня до его заболевания (или за два дня до получения положительного результата теста) с упомянутым лицом был контакт высокого риска заражения:

контакт на расстоянии не дальше двух метров и дольше 15 минут (в том числе в сумме в течение суток),

физический контакт (например, рукопожатие, объятия),

незащищенный прямой контакт с выделениями зараженного Covid-19 лица (например, во время кашля),

пребывание в закрытой среде (например, на рабочем месте, в местах общего пользования или собраний, в помещении для ожидания и т.д.) дольше 15 минут (в том числе в сумме в течение суток).

SPKC напоминает и об обязанности работающего очно сотрудника (учащегося или его родителей) незамедлительно сообщать работодателю (образовательному учреждению), если у него лабораторно подтвержден Covid-19.

Как должен поступать работодатель?

Получив от работника или ученика информацию о лабораторно подтвержденном Covid-19, работодатель или руководитель образовательного учреждения (или ответственный работник) незамедлительно устанавливает контактных лиц, основываясь на вышеупомянутых критериях, и подготавливает список контактных лиц для отправки SPKC.

В списке необходимо указать имя (имена) человека, фамилию, персональный код, номер телефона, адрес места жительства и дату, когда был последний контакт с зараженным в коллективе, и в течение одного дня отправить в SPKC по электронной почте kontaktpersona@spkc.gov.lv.

Работодатель или руководитель образовательного учреждения (или ответственное лицо) информирует контактных лиц о необходимости идти домой и соблюдать требования домашнего карантина.

Датой домашнего карантина устанавливается следующий день после дня последнего контакта. Например, если ковид-положительный работник был на работе очно 25.10, то первый день домашнего карантина для контактного лица - 26.10.

Напоминаем, что с 21.10.2021 по 12.01.2022 и вакцинированные и переболевшие Covid-19 контактные лица должны соблюдать домашний карантин (не ходить на работу, в общественные места).

У контактных лиц есть повышенный риск заболеть, поэтому необходимо следить за состоянием своего здоровья на протяжении 14 дней (после дня последнего контакта), в том числе нужно дважды в день измерять температуру:

если появляются симптомы, незамедлительно нужно связаться со своим семейным врачом, который примет решение по поводу дальнейшего лечения;

если симптомов нет, то с отрицательным тестом на Covid-19 на 10-й день семейный врач домашний карантин может закрыть;

домашний карантин необходимо соблюдать, находясь дома;

домашние могут продолжать обычную жизнь, если нет симптомов заболевания;

необходимо соблюдать все меры осторожности: мыть руки, правильно использовать маску для лица, проветривать помещения, использовать только свою посуду и принадлежности гигиены;

если необходимо, семейный врач может выписать больничный.

SPKC напоминает, что по-прежнему необходимо соблюдать находящиеся в силы правила и мероприятия по профилактике Covid-19, например: