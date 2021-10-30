Вакцинацию от Covid-19 в Латвии завершили более миллиона человек

К настоящему моменту первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 924 000, или 49,1% населения, в том числе вторую дозу получили примерно 781 000 человек, а еще 223 000 привились однократной вакциной Johnson&Johnson. Таким образом, процесс вакцинации завершили 1,004 млн человек или 53,4% населения Латвии.

Третью дозу вакцины в Латвии получили около 11 000 человек.

В пятницу от Covid-19 привились по крайней мере 11 564 человека, в том числе первую прививку получили 5053 человека, а 5415 завершили процесс вакцинации.