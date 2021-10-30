"Он каждый день показывает мне, как силён". Что известно о состоянии Шумахера?

Напомним, в конце 2013 года гонщик поехал кататься на лыжах и получил тяжелейшую травму, от которой до сих пор не может восстановиться.

Оказывается, Шумахер хотел променять поездку в горы в тот день на прыжок с парашютом.

"Снег там сейчас не очень. Может, лучше с парашютом прыгнем в Дубае?", - вспоминает слова Михаэля Шумахера его супруга Коринна.

Она рассказала, что семья не делится информацией о жизни гонщика и продолжает жить так, как хотел он. Дело в том, что во время карьеры гонщика он держал свою личную жизнь в секрете, поэтому семья выбрала такой вариант и в этой ситуации.

Приходят к нему только самые близкие - бывший глава Ferrari Жан Тодт, гонщик Фелипе Масса и ещё пара человек. Например, к Михаэлю не пускают даже многолетнего менеджера Вилли Вебера.

Впрочем, некоторые факты все-таки попадали в СМИ. Например, в 2016 году была опубликована информация о том, что гонщик начал узнавать родных и реагировать на происходящее. Он даже сумел посмотреть этапы "Формулы-1" по телевизору.

В сентябре 2019 году Шумахер прошёл курс лечения стволовыми клетками в Париже. Прогнозы врачей при этом были неутешительными.

"Я думаю, что сейчас Михаэль находится фактически в вегетативном состоянии. То есть он бодрствует, но не реагирует на окружающих. Он дышит, его сердце бьётся. Возможно, он способен сидеть и при помощи другого человека сделать пару шагов. Но не более. Есть ли у нас шанс увидеть Михаэля Шумахера прежним, как до инцидента? Я так не думаю", - признавался швейцарский нейрохирург Эрик Ридерер.

Сложности возникли и с оплатой лечения гонщика - на поддержание жизни Михаэля уходило порядка 55 тысяч евро в неделю. В итоге, Коринна продала дома в Дубае и Осло, а также личный самолет и автомобили гонщика.

Весной этого года появилась информация, что на продажу за 60 миллионов евро выставлено и поместье Шумахеров в Швейцарии, а летом - что семья продает автомобиль Jordan 191, на котором Михаэль дебютировал в "Формуле-1".

Несмотря на нерадужные прогнозы врачей, семья продолжает тратить деньги и надеяться. На Гран-при Венгрии 2020 года Жант Тодт в интервью Daily Mail отметил, что есть вероятность того, что фанаты еще увидят своего кумира.

"Я видел его на прошлой неделе и могу сказать, что он сражается. Очень надеюсь, что мир снова его увидит. Михаэль и его семья активно над этим работают", - сказал Тодт.

Определённые выводы о состоянии Михаэля можно сделать и из слов его жены из фильма Netflix:

"Все скучают по Михаэлю, но он с нами. Он просто другой, но он с нами. Он каждый день показывает мне, как силён. Мы стараемся продолжать жить так, как это любил и продолжает любить Михаэль. Мы живём вместе дома. Мы проводим терапию и делаем всё, чтобы Михаэлю стало лучше".