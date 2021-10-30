Усик купил себе созданный в Украине шестиколёсный Mercedes-Benz

Усик, который в январе 2018 года в Риге при переполненных трибунах победил Майриса Бриедиса по очкам, в Instagram и ранее не скрывал, что с детства мечтал о роскошных машинах. Сейчас, когда достигнуты вершины мирового бокса и Усик обладает всеми четырьмя чемпионскими поясами, он свою мечту может реализовать.

Ранее он уже приобрёл Mercedes-Benz S-класса серии W140, а в августе купил Audi RS Q8. Последняя покупка Усика после победы над Джошуа - Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, впрочем, украинский портал "ТопЖыр" сообщает, что это не совсем "тот" "Мерс".

ФОТО: Instagram

Несмотря на то, что большая часть СМИ сообщает, что покупка обошлась Усику в миллион евро, это, по информации "ТопЖыр", - неправда.

Дело в том, что Усик купил не сделанный на заводе шестиколесный Mercedes-Benz, а произведённую в Украине копию.

Её автор - работающий в Житомире Саша Лимузинчик, делающий вместе со своей командой шестиколёсные пикапы Mercedes-Benz уже несколько лет, более того, некоторые из них производятся по заказу зарубежных клиентов. Есть даже один экземпляр, колесящий сейчас по дорогам США.

Что касается шестиколёсного прицепа Усика, то никакой детальной информации нет, так как боксёр показал новую машину лишь на мгновение в сториз Instagram, поэтому фото публично более не доступно.