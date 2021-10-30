В Юрмале пьяный водитель совершил ДТП и сбежал. Во второй машине была женщина с детьми

Оценив свои планы на день выше интересов и безопасности других людей, пьяный мужчина днем 29 октября сел в машину и осознанно поехал кататься по округе Юрмале.

В результате сильного опьянения он не смог сконцентрироваться на дороге и на одном из поворотов на улице Слокас он перепутал полосы, выехал на встречную и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Пьяный водитель находился в салоне Honda один, а за рулем второго автомобиля сидела молодая женщина, на пассажирских сиденьях находились двое маленьких детей.

После столкновения Volkswagen вылетел с проезжей части и ударился о ворота частной собственности, а Honda со сломанным передним колесом по инерции проехала вперед, пока не остановилась посреди дороги.

Один из свидетелей, двигавшиqся в тот момент по улице Слокас и явившийся на место аварию буквально спустя минуту после столкновения, видел как поведение водителя, так и его кондицию.

"Я подъехал, он стоял там сильно пьяный. Он не держался на ногах, ни как человек после аварии, а именно как сильно пьяный. Шатался, матерился. Ему на вид было около 60 лет, взрослый человек. Он был сильно пьян и пытался сбежать. В конце концов он сбежал", - рассказал очевидец Арнис.

Находившиеся в Volkswagen люди, в частности, женщина с двумя детьми, не пострадали. От травм защитило то, что пассажиры были пристегнуты и сработали все подушки безопасности.

Для детей происшествие без последствий не обошлось - они сильно испугались и еще долго плакала. Женщина позвонила в полицию и своему мужу, который прибыл на место происшествия быстрее инспекторов и бросился по следу беглеца. Вскоре пьяный водитель был пойман в ближайшем лесу.

"Мне кажется, что они его затащили в полицейский бусик, потому что когда его задержали, он не мог даже ходить. Допускаю, что они его тащили", - сказал очевидец.

Задержанному предложили пройти проверку на алкоголь на месте, но мужчина отказался. В итоге его доставили в центр экспертиз, где проверка показала 2,18 промилле алкоголя.