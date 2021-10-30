Дина Аверина стала самой титулованной художницей в истории ЧМ

Это случилось в финале личного многоборья на чемпионате мира в японском городе Китакюсю, где Дина Аверина завоевала 18-ю золотую медаль в своей карьере. Таким образом, она побила рекорд другой россиянки Евгении Канаевой, которая завоевала 17 золотых медалей в период с 2007 по 2011 год.

По итогам четырёх упражнений в финале личного многоборья 23-летняя Дина Аверина набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько (105,300), третье - ещё одна россиянка Арина Аверина (103,200).

"Я очень хотела в четвёртый раз стать абсолютной чемпионкой мира, и мне это удалось. Для меня сейчас важнее здоровье: мы поедем отдыхать, буду лечиться. И дальше буду думать", - приводит ответ Дины Авериной ТАСС на вопрос о завершении карьеры.