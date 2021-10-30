Дина Аверина стала самой титулованной художницей в истории ЧМ
Россиянка Дина Аверина стала рекордсменкой по количеству золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира по художественной гимнастике.
Россиянка Дина Аверина стала рекордсменкой по количеству золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира по художественной гимнастике.
Это случилось в финале личного многоборья на чемпионате мира в японском городе Китакюсю, где Дина Аверина завоевала 18-ю золотую медаль в своей карьере. Таким образом, она побила рекорд другой россиянки Евгении Канаевой, которая завоевала 17 золотых медалей в период с 2007 по 2011 год.
По итогам четырёх упражнений в финале личного многоборья 23-летняя Дина Аверина набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько (105,300), третье - ещё одна россиянка Арина Аверина (103,200).
"Я очень хотела в четвёртый раз стать абсолютной чемпионкой мира, и мне это удалось. Для меня сейчас важнее здоровье: мы поедем отдыхать, буду лечиться. И дальше буду думать", - приводит ответ Дины Авериной ТАСС на вопрос о завершении карьеры.
Ранее Дина Аверина выиграла на чемпионате мира в Китакюсю золото в командном турнире, обруче, мяче и булавах, а также серебро - в ленте. На Олимпийских играх-2020 она стала серебряным призёром в личном многоборье.