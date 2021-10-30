В Литве Covid-19 заразился еще 3231 человек, 21 умер

Литва

Накануне было сделано 24 635 анализов, доля положительных тестов составила 14,8%.

С начала пандемии в Литве новый коронавирус диагностирован у 406095 человек. От Covid-19 умерло 5833 человека.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1662 пациента с Covid-19, 132 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве увеличилось до 1422,2.

В Литве от Covid-19 вакцинировано 1,8 миллиона человек, в том числе 1,6 миллиона завершили курс вакцинации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проверили 8805 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1894 теста, скончались 14 пациентов.

Из 1894 новых случаев коронавируса не вакцинированы 1154 человека, курс вакцинации завершен у 740 человек. За сутки в больницах открыли 71 новую историю болезни.

Скончались 14 человек с коронавирусом, из которых восемь не были вакцинированы, один был вакцинирован, а статус вакцинации двоих уточняется. Скончались 57-летняя женщина, 67-летний мужчина, 69-летняя женщина, 71- и 74-летний мужчина, две 74-летние женщины, 82-летняя женщина, 83- и 88-летний мужчина, 88- и 91-летняя женщина, 92-летний мужчина и 95-летняя женщина. У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания.

По состоянию на утро субботы госпитализированы 542 пациента с коронавирусом. Из них 378 требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы заболевания, в том числе 266 человек (70%) не вакцинированы, а у 112 человек (30%) завершен курс вакцинации.