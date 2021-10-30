Спецслужбы США: Истоки Covid-19 могут остаться неизвестными

Американские разведслужбы заявили, что им, возможно, никогда не удастся со всей точностью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2, приведшего к пандемии COVID-19. Вирус появился естественным путем и передался от животных к человеку, либо произошла его утечка из лаборатории, говорится в обнародованной в пятницу, 29 октября, рассекреченной версии нового, более полного доклада спецслужб США о происхождении коронавируса.
В докладе Управления директора Национальной разведки (ODNI) отмечается, что прояснить происхождение коронавируса более детально вряд ли удастся. При этом версия о том, что коронавирус был разработан для использования в качестве биологического оружия отвергается, поскольку, как указывается в документе, сторонники этой теории не имеют прямого доступа к Уханьскому институту вирусологии и обвиняются в распространении дезинформации.
Обнародованный 29 октября доклад является обновлением заключения, опубликованного администрацией президента США Джо Байдена в августе на фоне ожесточенной политической дискуссии о том, в какой мере следует обвинять Китай в последствиях пандемии, а не правительства других стран за то, что те недостаточно быстро отреагировали, чтобы защитить граждан от инфекции.