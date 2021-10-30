30 октября в одном абзаце ⟩ "Айсберг коррупции" в Даугаве, перевод часов в Латвии и взрыв машины ночью

Полтора года в условиях пандемии, в очередной раз "домоседство" и комендантский час, и представители власти внезапно приходят в себя: "Опа - оказывается, что с латвийскими русскоязычными в контексте пандемии общаются только российские СМИ! Как так-то?". Так сказать, на вентилятор набросили совсем неожиданно и казалось бы неоткуда.