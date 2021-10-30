30 октября в одном абзаце ⟩ "Айсберг коррупции" в Даугаве, перевод часов в Латвии и взрыв машины ночью
Не забываем, что сегодня ночью в Латвии переводят часы. Рассказываем, чем запомнится 30 октября.
Не забываем, что сегодня ночью в Латвии переводят часы. Рассказываем, чем запомнится 30 октября.
События дня в одном абзаце
Начнем с главного. Сегодня ночью у нас будет возможность выспаться! В ночь на воскресенье часы нужно будет перевести на час назад. Глава общества врачей вводит в заблуждение по поводу локдауна в Новой Зеландии, а между Бордансом и главой Верховного суда возникла ссора из-за вакцинации. Тем временем NASA сообщило, что нам нужно быть готовыми к обнаружению внеземной жизни (мало нам своих проблем на Земле). Мужчина во время комендантского часа взорвал свою машину, ранив двух полицейских, а под Олайне мужчина с оружием силой пытался затащить в машину женщину. Полиция задержала агрессивного мужчину, который провоцировал Юриса Пуце в Старой Риге, а в Юрмале пьяный водитель совершил ДТП и сбежал. Во второй машине была женщина с детьми. Участникам съемки на фоне храма Василия Блаженного дали по 10 месяцев колонии, а Зеленский призвал выключить соцсети, "включить мозги" и вакцинироваться. А еще умер легендарный советский диктор Игорь Кириллов. Не знаете, чем заняться в субботу вечером в комендантский час? Посмотрите в окно, возможно, вы увидите северное сияние.
Все обсуждают
Полтора года в условиях пандемии, в очередной раз "домоседство" и комендантский час, и представители власти внезапно приходят в себя: "Опа - оказывается, что с латвийскими русскоязычными в контексте пандемии общаются только российские СМИ! Как так-то?". Так сказать, на вентилятор набросили совсем неожиданно и казалось бы неоткуда.
Чем себя порадовать?
Когда Марс зашел за Солнце, если смотреть с Земли, зонд NASA Perseverance пережил свою первую потерю связи. Через две недели молчания зонд вернулся с невероятными фотографиями.
Фото дня:
В Даугаве у Каменного моста плавает "айсберг коррупции".