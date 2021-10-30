Большинство новых случаев Covid-19 было выявлено в крупнейших городах Латвии

За последние сутки в Риге было выявлено 857 новых случаев заражения, а общее 14-дневное кумулятивное число случаев в столице в настоящее время составляет 10 820 человек.

Вчера в Даугавпилсе было выявлено 195 новых случаев, за последние две недели - 2794, в свою очередь, в Лиепае - 145 случаев, а за последние две недели - 1339.

Вчера в Елгаве было выявлено 80 случаев Covid-19, в Цесисском крае - 79, в Кекавском крае - 67, в Екабпилсском крае - 66, а в Кулдигском и Марупском краях - по 65.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 10820, Даугавпилсе - 2794, Лиепае - 1339, Екабпилсском крае - 1023, Елгаве - 877, Бауском крае - 788, Цесисском крае - 779, Валмиерском крае - 771, Резекне - 733 и Огрском крае - 714.

Расчеты, основанные на данных Центрального статистического управления о количестве жителей в краях на начало 2021 года и данных SPKC о количестве заболевших за последние 14 дней в муниципалитетах Латвии, показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100000 жителей в Латвии на данный момент 1801,2 случая. В 17 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в трех он превышен на 50%.