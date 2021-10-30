Видео ⟩ В Плявниеках горел балкон шестого этажа: его подожгли дети

В многоэтажном доме в Плявниеках, где в середине недели загорелся балкон шестого этажа, сгорели два квадратных метра - различные предметы домашнего обихода и мебель. Соседи изначально пытались тушить пламя собственными силами, выливая воду ведрами. Когда прибыли пожарные, опасность удалось предотвратить. В результате аварии никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

"Мне сказали, что дети с девятого этажа подожгли газеты и бросили их", - говорит жительница дома.

Передача Degpunktā поговорила с семьей подозреваемого. Мадара и ее восьмилетний сын Микелис обеспокоены тем, что их обвиняют в этом происшествии. Мальчик утверждает, что причиной пожара был его друг.

Микелис утверждал, что он впустил друга в квартиру своей семьи, который зашел туда, посмотрел на кухню и нашел зажигалку. Затем он, по словам Микелиса, взял бумагу, поджег мешок и бросил его на балкон. Мальчик не мог объяснить, почему другой ребенок так поступил.

Мать мальчика обеспокоена тем, что хозяева сгоревшей квартиры потребуют от семьи компенсации. Мадара признает, что другой ребенок отрицает поджог балкона, а его отец отказывается связываться с соседями.

Мадара ждет, пока следователи осмотрят место происшествия и, возможно, помогут разрешить ситуацию.