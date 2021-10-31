Хасбик на плечах Хабиба, победы Петра Яна и Хамзата. В Абу-Даби прошёл самый российский турнир UFC 2021 года

Многие ещё до начала турнира назвали турнир UFC 267 самым российским шоу года в крупнейшей лиге мира. Дело в том, что в его карде выступило 10 россиян, а также чеченец со шведским паспортом Хамзат Чимаев.

Основной кард начался с победы Магомеда Анкалаева над швейцарским бойцом Волканом Оздемиром. 29-летний Анкалаев с первых минут наращивал давление на соперника и набирал очки, которые позволили ему одержать победу единогласным решением судей.

Для Анкалаева эта победа стала 25-й в смешанных единоборствах при единственном поражении. После поединка российский боец заявил, что ждёт в соперники кого-то из топ-5 полутяжёлой весовой категории.

Затем в октагоне появились шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и китаец Ли Джинлианг. Бой завершился уже в первом раунде - Чимаев на первых секундах перевёл соперника в партер и спустя пару минут додушил Джинлианга, после чего рефери остановил поединок.

За весь поединок Чимаев не пропустил ни одного удара, установив уникальное достижение - за четыре боя в UFC он пропустил всего два удара.

Для Чимаева эта победа стала десятой в смешанных единоборствах в десяти поединках и четвёртой подряд в UFC. Ли Джинлианг потерпел седьмое поражение в 25 поединках.

В третьем поединке основного карда встретились российский боец Александр Волков и поляк Марчин Тыбура. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Волкова единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала 34-й в 43 поединках в ММА, а Тыбура прервал свою серию из четырёх побед подряд в UFC.

Следующим в клетке появился Ислам Махачёв, который победил новозеландца Дэна Хукера болевым приёмом в первом раунде. 30-летний дагестанец провёл удачный тейкдаун, а затем после подсказок Хабиба Нурмагомедова провёл болевой приём на руку Хукера.

Для Махачёва эта победа стала 21-й в 22 боях в профессиональных смешанных единоборствах. Последний раз дагестанец проигрывал 3 октября 2015 года.

Одной из главных звёзд турнира UFC 267 в Абу-Даби стал блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов), который приехал на "Бойцовский остров" как VIP-гость - его пригласил лично Дэйна Уайт. После победы Махачёва Хабиб Нурмагомедов вышел в октагон с Хасбиком, посадив его на плечи.

Последним из россиян на турнире UFC 267 выступил Пётр Ян, который в очень непростом поединке одержал трудовую победу над американцем Кори Сэндхагеном. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину, который стал обладателем титула временного чемпиона организации в легчайшем весе.