Видео ⟩ В селе половина жителей заразилась Covid-19

Ина, дочь заболевшей Covid-19, сказала LTV: "Здесь никто так не болел. Мы сильные люди в деревне". Женщина относится к той части населения, которая не заболела. Однако ее 78-летняя мать, которая живет в селе, и ее соседи в настоящее время болеют Covid-19.

Ина сказала, что у матери была сделана прививка от Covid-19. "Она сейчас больна. Я собираюсь принести ей дрова прямо к двери, соседи, которые только начали ходить через две недели после заражения, занесут дрова и еду матери", - сказала она.

Хотя семейный врач подчеркнула, что соседи только простудились, Ина отметила, что ее мать контактировала с ними и вскоре заболела. Большинство пациентов официально не тестировались.

Приехать и сделать тест сложно, потому что некоторые из них чувствуют себя так плохо, что просто лежат и не могут встать, а у других нет машины.

Семейный врач отметила, что в ее практике случай матери Ины - первый, когда родственники не хотят отвезти пациента на тест. Это нужно делать, даже если здоровые родственники живут в другом доме и они должны заботиться о людях из группы риска.

Дочь женщины сказала, что ни один посторонний даже за большие деньги не отвезет мать на место тестирования, потому что никто не хочет заразиться.