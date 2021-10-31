Выявлено 1800 новых случаев Covid-19, в больницах - более 1500 пациентов

Умершие входили в возрастные категории от 20 до 89 лет:

один человек в возрасте от 20 до 29 лет;

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человек в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

Из умерших за последний день 12 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1328 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 472 были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился с 1801,2 до 1770,7 случаев на 100 000 населения, и только второй раз за всю осень этот показатель в отдельно взятый день уменьшился, а не вырос.

Вчера в Латвии было сделано 27 429 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,6%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 219 139 человек, 3133 человека с этим заболеванием умерли.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах превысило 1500 человек

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 1464 до 1526 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 115 пациентов с Covid-19, выписаны 18.

Ранее цифра в 1500 больничных пациентов упоминалась как некий рубеж возможностей больниц. Как заявила руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, за этой гранью "медицина как таковая кончится, и начнется медицина катастроф". В то же время Минздрав постоянно ищет новые возможности по увеличению количества коек для пациентов с Covid-19.