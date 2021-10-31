Выездная вакцинация: где без записи получить прививку сегодня?

С 10.00 до 11.30 вакцинация будет проходить в доме собраний Вецсаульской волости Бауского края, с 12.30 до 14.00 - в Цераукстской волости Бауского края возле магазина на улице Центра, 10.

С 14.30 до 16.00 прививку от Covid-19 можно сделать в Гренцтальском доме культуры в Брунавской волости.

На вакцинацию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.

В выходные работают также большие центры вакцинации и пункты вакцинации в торговых центрах.

Выездная вакцинация в Риге

Сегодня в нескольких микрорайонах Риги можно сделать прививку от Covid-19 в специальных вакцинационных автобусах.

С 11 до 15 часов вакцинационный автобус будет находиться около Агенскалнского рынка и в Межапарке у Рижского зоосада.

С 16 до 20 часов прививку можно будет сделать в Зиепниеккалнсе у магазина Rimi на Виенибас гатве, 194A и в Мангальсале у магазина Vesko на ул. Албатросу, 7.