Новое название Facebook высмеяли говорящие на иврите

Некоторые люди использовали Twitter, чтобы поделиться своим мнением о слове, с хештегом #FacebookDead. Один из пользователей Twitter указал: "Спасибо, что дали всем говорящим на иврите причину хорошо посмеяться".

In Hebrew, *Meta* means *Dead*

The Jewish community will ridicule this name for years to come. — Nirit Weiss-Blatt, PhD (@DrTechlash) October 28, 2021

Впрочем, Facebook - не единственное предприятие, которое высмеивают за перевод бренда.

Когда в 80-е годы KFC пришел в Китай, его девиз "так хорошо, что пальчики оближешь" не сильно понравился местным жителем. На манданирском наречии китайского языка девиз звучал как "ешь пальцы". Но это предприятию не помешало - KFC теперь является одной из крупнейших сетей общепита в стране.