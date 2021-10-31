Новое название Facebook высмеяли говорящие на иврите

Некоторые люди использовали Twitter, чтобы поделиться своим мнением о слове, с хештегом #FacebookDead. Один из пользователей Twitter указал: "Спасибо, что дали всем говорящим на иврите причину хорошо посмеяться".
Впрочем, Facebook - не единственное предприятие, которое высмеивают за перевод бренда.
Когда в 80-е годы KFC пришел в Китай, его девиз "так хорошо, что пальчики оближешь" не сильно понравился местным жителем. На манданирском наречии китайского языка девиз звучал как "ешь пальцы". Но это предприятию не помешало - KFC теперь является одной из крупнейших сетей общепита в стране.
В свою очередь Rolls-Royce пришлось менять название своего автомобиля Silver Mist, так как на немецком языке оно звучало как "экскременты". Вместо этого машину завали Silver Shadow. В свою очередь когда Nokia в 2011 году выпустила телефон Lumia, он ожидаемой реакции не получил. На диалектах испанского языка с влиянием цыганской национальности слово Lumia - синоним проститутки. А Honda чуть не назвала свой автомобиль Fitta, что на шведском языке означает "вагина".