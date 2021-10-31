Значительно выросло беспокойство населения из-за Covid-19

В конце октября почти каждый четвертый или 24% опрошенных латвийцев имели очень высокий уровень тревожности (9-10 по десятибалльной шкале), в то время как тревогу от 7 до 8 баллов испытывают около 30% опрошенных.

Сейчас уровень тревожности немного выше, чем в начале этого года, когда 20% опрошенных оценивали свою тревожность как очень высокую, а средне-высокий уровень тревожности был у 27% населения.

21% опрошенных жителей Латвии в настоящее время испытывают умеренную тревогу, 25% - небольшую тревогу. В сентябре умеренную тревожность ощущали 26% респондентов, а 41% - низкую или очень низкую.

Согласно опросу, женщины больше обеспокоены Covid-19 - уровень тревожности очень высок у 30% женщин и 18% мужчин. В обоих случаях эти цифры выше, чем в феврале этого года, когда 14% мужчин и 26% женщин оценивали свою тревогу как очень высокую. Кроме того, 34% женщин и 25% мужчин испытывают умеренную тревогу, 18% женщин и 24% мужчин - среднюю тревогу, низкую тревогу - 19% женщин и 31% мужчин.

Организаторы опроса также приходят к выводу, что русскоязычных заболеваемость Covid-19 беспокоит больше.

Среди латышей 23% оценивают свою озабоченность как очень высокую, а среди русскоязычных этот показатель составляет 29%.

Анализируя результаты по возрасту респондентов, можно сделать вывод, что наибольшее беспокойство испытывают люди в возрасте 55-74 лет - 30% в этой группе респондентов очень обеспокоены заболеваемостью Covid-19, тогда как в других возрастных группах уровень тревожности составляет в среднем 20-26%.