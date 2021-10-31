Как лечить Covid-19 дома? Рекомендации семейного врача

Семейный врач Дайга Крустиня рекомендует тем, кто лечится дома, не залеживаться на диване, а вставать, двигаться и упражняться.

"Свежий воздух, проветривать помещения, двигаться, не спать. Вставать на ноги, делать дыхательные упражнения, и тогда сатурация кислорода повысится. Не стоит спать на спине. Лежать лучше то на одном, то на другом боку, менять позы. Поднимать руки вверх",

- призвала врач.

Больным коронавирусом приходится лечить симптомы: "Лекарства против Covid-19 нет! Симптоматическая терапия. Вода, бронхиальный чай, имбирь рекомендую. Как при любом вирусном заболевании. Что у кого в холодильнике. Замороженные ягоды или соки".

Если есть температура, сразу ее сбиванием увлекаться не стоит. "Если температура до 38 градусов, не сбивайте ее. Если болит голова и плохое самочувствие, то парацетамол или ибупрофен", - указала Крустиня.

Однако о рекламируемых в интернете лекарствах, некоторые из которых продаются в ветеринарной аптеке, лучше забыть.

"Любимые люди, не принимайте никаких лекарств от глистов, которыми забит Facebook. Они токсичны, вредят печени, почкам и другим органам. Звонят и спрашивают, один другому доставляет и рекомендует пить. Ну опасно же", - ужасается семейный врач.

Однако есть вещь, которую медик рекомендует приобрести или взять в аренду - пульсикометр, измеряющий сатурацию кислорода в организме. "Если падает ниже 92, то стоит тревожиться. Особенно пациентам старшего возраста", - указывает Крустиня.

В практике медика против Covid-19 вакцинированы 70% пациентов. Ее опыт свидетельствует, что и пожилые люди, которые вакцинировались, болеют относительно легко. "Мои [пациенты] справляются сами. Если и вызывают скорую помощь, то это просто момент кризиса. Никого [в больницу] не везут. Любая вакцина делает свою работу".