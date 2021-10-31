Рижское "Динамо" обыграло московское с разницей в три шайбы

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Дубль в составе рижского "Динамо" оформил Оскар Цибульскис, ещё по шайбе у хозяев на счету Гинта Мейи и Лауриса Дарзиньша. У москвичей отличился Антон Ведин.

Rīgas Dinamo gūst trīs vārtus, spēlējot vairākumā, un pārspēj Maskavas Dinamo ar rezultātu 4:1! 🔥 Ar diviem vārtu guvumiem uzvarā izcēlās Oskars Cibuļskis. Nākamā rīdzinieku spēle piektdien pret HK Soči. 🏒 pic.twitter.com/kHU1pVmQL2 — TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) October 31, 2021

Таким образом, рижское "Динамо" прервало серию из четырёх поражений. Для москвичей сегодняшнее поражение стало вторым подряд.

Рижское "Динамо" в данный момент с 23 очками в 24 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. "Динамо" из Москвы с 30 очками в 24 матчах занимает 3-е место в турнирной таблице Запада.