Вс, 31.10.2021
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Рижское "Динамо" обыграло московское с разницей в три шайбы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 31 октября, рижское "Динамо" у себя дома обыграло одноимённую команду из Москвы в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Дубль в составе рижского "Динамо" оформил Оскар Цибульскис, ещё по шайбе у хозяев на счету Гинта Мейи и Лауриса Дарзиньша. У москвичей отличился Антон Ведин.

Таким образом, рижское "Динамо" прервало серию из четырёх поражений. Для москвичей сегодняшнее поражение стало вторым подряд.

Рижское "Динамо" в данный момент с 23 очками в 24 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. "Динамо" из Москвы с 30 очками в 24 матчах занимает 3-е место в турнирной таблице Запада.

Далее рижан ожидает ещё четыре домашних матчей - 5.11 против ХК "Сочи", 7.11 против "Йокерита", 15.11 против "Адмирала" и 18.11 против "Ак Барса".


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