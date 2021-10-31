Вс, 31.10.2021
Очень важно, чтобы все страны ЕС выяснили причину, по которой жители отказываются вакцинироваться Бруно Чанчо, руководитель Отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
Бруно Чанчо, руководитель Отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
2

Ассоциация неотложной медицины не поддерживает требование об отставке Павлютса

Сармите Виллере ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Правление Ассоциации неотложной медицины (NMA) не поддерживает требование об отставке министра здравоохранения Даниэля Павлютса, сказано в распространенном президентом ассоциации Сармитой Виллере сообщении.

Такая позиция на состоявшемся 28 октября заседании правления была поддержана единогласно, сообщает агентство LETA.

В то же время правление NMA призвало министра здравоохранения отказаться от идеи направить в правительство распоряжение о мобилизации, а также от угроз в уголовной ответственности за неподчинение в случая принятия такого решения. В данный момент министр уже сообщил, что пока что эту идею продвигать не будет.

NMA отмечает, что сейчас более чем когда-либо необходима конструктивная коммуникация со специалистами сферы,

2

принятые решения должны быть взвешенными и своевременно обсужденными, кроме того, необходимо обеспечить контроль уже принятых решений.

Напомним, отставки Павлютса потребовало Латвийское общество врачей и другие профессиональные организации медиков.

В итоге премьер-министр Кришьянис Кариньш провел встречи с представителями организаций медиков, министром здравоохранения и партнерами по коалиции, после чего разрешил Павлютсу продолжить работу на посту министра.


НАВЕРХ
Back