Ассоциация неотложной медицины не поддерживает требование об отставке Павлютса

Такая позиция на состоявшемся 28 октября заседании правления была поддержана единогласно, сообщает агентство LETA.
В то же время правление NMA призвало министра здравоохранения отказаться от идеи направить в правительство распоряжение о мобилизации, а также от угроз в уголовной ответственности за неподчинение в случая принятия такого решения. В данный момент министр уже сообщил, что пока что эту идею продвигать не будет.
NMA отмечает, что сейчас более чем когда-либо необходима конструктивная коммуникация со специалистами сферы,
принятые решения должны быть взвешенными и своевременно обсужденными, кроме того, необходимо обеспечить контроль уже принятых решений.
Напомним, отставки Павлютса потребовало Латвийское общество врачей и другие профессиональные организации медиков.
В итоге премьер-министр Кришьянис Кариньш провел встречи с представителями организаций медиков, министром здравоохранения и партнерами по коалиции, после чего разрешил Павлютсу продолжить работу на посту министра.