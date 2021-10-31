Ассоциация неотложной медицины не поддерживает требование об отставке Павлютса

В то же время правление NMA призвало министра здравоохранения отказаться от идеи направить в правительство распоряжение о мобилизации, а также от угроз в уголовной ответственности за неподчинение в случая принятия такого решения. В данный момент министр уже сообщил, что пока что эту идею продвигать не будет.