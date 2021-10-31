В субботу в ДТП погиб один человек
Вчера в Латвии зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 12 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Вчера в Латвии зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 12 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В субботу утром в Виеталвской волости Айзкраукльского края на дороге Одзиена-Виеталва-Индрани мужчина на автомобиле Audi A6 съехал с дороги и перевернулся. Водитель скончался на месте происшествия.
Вчера полиция задержала 18 водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Составлено 206 протоколов о превышении скорости и 468 в целом за нарушения правил дорожного движения.