Covid-19: В Эстонии выявлено 1877 случаев, в Литве - 2527

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 7522 теста на коронавирус, позитивный результат дали 1877 тестов, скончались 15 пациентов, самому молодому из которых было 35 лет.

1212 позитивных тестов принадлежат невакцинированным, а 665 - полностью вакцинированным людям.

Скончались 15 человек с коронавирусом: 35-летний мужчина, 68-летняя женщина, 73-летний мужчина, 76-летний мужчина, 83-летний мужчина, две 83-летние женщины, 85-летний мужчина, 89-летний мужчина, 88-летняя женщина, 90-летняя женщина, две 93-летних женщины и двое 81-летних мужчин.

По состоянию на утро воскресенья госпитализированы 563 пациента с коронавирусом. Из них 396 требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы заболевания, в том числе 276 человек (70%) не вакцинированы, а у 120 человек (30%) завершен курс вакцинации.

Две дозы вакцины получили 57,2% населения Эстонии, что на 0,1% больше, чем днем раньше.

Литва

В Литве в субботу подтверждено 2527 случаев заражения коронавирусом, от Covid-19 умерли 36 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

В субботу сделано 12 743 теста. С начала пандемии в Литве Covid-19 диагностирован у 408 715 человек, а 5873 человека умерли от этой болезни.

В настоящее время в больницах проходит лечение 1681 пациент с Covid-19, 140 находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве увеличился до 1443,5.