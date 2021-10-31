Олимпийская чемпионка Сотникова - об отношениях с Липницкой и обиде на шоу "Ледниковый период"

"Юля сама по себе такой человек. Она не любитель появляться в свете. Она не любит интервью и шоу. По этой причине она и не появляется нигде. Когда видимся, то ограничиваемся словами: "Привет. Как дела?" И всё. Мы можем пообщаться, но это не будет касаться фигурного катания и моментов, связанных со спортом. Можем спросить: "Что ты сегодня кушала?", - заявила фигуристка в интервью YouTube-каналу Super.

"Может быть дружба между одиночницей и танцоршей, но между двумя одиночницами - нет", - цитирует её Sport24.

Кроме того, Сотникова прокомментировала неприятный инцидент на проекте "Ледниковый период", после которого она осталась обижена на организаторов.

Она рассказала, что должна была выступать в паре с рэпером Давой, однако перед началом сезона он получил травму и покинул проект, в результате чего Сотникова осталась без пары и была вынуждена покинуть проект.

По словам Сотниковой, режиссёр проекта Илья Авербух уверял её, что найдёт выход из ситуации, однако этого не произошло.

"Как он говорил: "Я всё решу, договорюсь, не переживайте, мне самому очень хочется видеть Аделину в проекте". Но потом что-то пошло не так", - рассказала она.

Фигуристка отметила, что её обещали включить и в состав жюри шоу на постоянной основе, но и этого сделано не было, более того - ей даже ничего не объяснили.

"Как правило, обижаться нельзя, но какая-то частичка внутри меня, наверное, осталась, потому что всё равно как-то некрасиво...", - подытожила Сотникова.