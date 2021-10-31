В Минске во Дворце независимости выставили автомат, с которым ходил Лукашенко по время протестов

В экспозиции, как перечисляет "Пул первого", - "картина с фрагментом событий 23 августа", "тот самый автомат", берет, форма и символ ОМОНа, скульптура от спецназа, красно-зеленый флаг с портретом правителя.

"Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она [автор] довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - делился тогда Лукашенко.