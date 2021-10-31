Версия "За развитие/За!": против Павлютса врачей настроили политики "Нового единства"

Я знал, что это, вероятно, будет несправедливо", - сказал Павлютс в середине недели.

Павлютс действительно пережил драматические события в политической жизни восемь лет назад, когда он был министром экономики. После трагедии в магазине Maxima в Золитуде министр, курирующий строительную отрасль, не ушел в отставку, но в эфире Latvijas Radio узнал об отставке тогдашнего премьер-министра Валдиса Домбровскиса (JV).

Количество людей, погибших за один день от Covid-19 в четверг, превысило количество людей, погибших в результате трагедии в Золитуде. Однако на переговорах с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем Павлютс не предложил свою отставку от должности. Передаче de facto известно, что "За развитие/За!" оценивала сценарий, если Павлютс сам уйдет в отставку. Однако это не поддержал лидер фракции Сейма Юрис Пуце:"Я лично ни в коем случае не рекомендовал бы Павлютсу принимать такое решение. Он как министр сделал все, что в его силах, чтобы ситуацию пандемии и кризис разрешить, и это было бы глубоко несправедливо, если бы в такой ситуации, возможно, с политической мотивацией его за это пытались бы наказать".

Поиск нового министра может занять как минимум несколько недель, но в ближайшем будущем правительству придется принять решение о том, как выйти из локдауна, а проекты решений должны будут быть подготовлены Министерством здравоохранения, подчеркивает Пуце. Он также добавляет, что "За развитие/За!" никаких ультиматумов премьер-министру не предъявляет.

Однако лидер "Национального объединения" Райвис Дзинтарс сообщил Кариньшу о рисках того, что отставка Павлютса может вызвать цепную реакцию, что будет означать серьезные трудности для правительства: "Ясно, что критика о работе в кризисное время направлена не только на министра здравоохранения, и есть много разных мнений о способностях премьер-министра руководить этой командой на данном этапе. Мы предполагаем, что спокойнее не станет. И с этой точки зрения, конечно, мы считаем своим долгом выразить озабоченность по этому поводу и напомнить, что его резервы для сужения коалиции просто исчерпаны".

Эту позицию подтвердили партнеры по коалиции на внеочередном заседании по сотрудничеству в четверг вечером. Именно поэтому Кариньш предложил организовать встречу партий и медицинских организаций, входящих в состав правительства - чтобы партнеры по коалиции сами увидели, видит ли отрасль здравоохранения возможность сотрудничества с Павлютсом. de facto известно, что премьер после встречи с врачами в среду понял, что они не отступят от требования об отставке Павлютса. В свою очередь "За развитие/За!" пришло к выводу, что в вопросе об отставке следует разделить врачей - сам Павлютс должен обратиться в различные медицинские организации и просить их поддержки.

Некоторую надежду объединению также дали внутренние разногласия в правлении LĀB. Рабочая группа Covid-19 ранее дистанцировалась от публичных заявлений главы Илзе Айзсилниеце, например, в сентябре она рекомендовала отменить ношение масок в школах. Однако вице-президент общества Роберт Фурманис выразил мнение, что Айзсилниеце должна уйти в отставку, и потребовал внеочередного заседания правления, которое примет решение о созыве внеочередного конгресса. В свою очередь, Латвийская ассоциация молодых врачей объявила о прекращении сотрудничества с правлением LĀB во главе с Айзсилниеце, обвинив общество в игнорировании кризиса Covid-19 и доминировании политических интересов.

Во время заседания, организованного Кариньшем, Павлютс сделал заявление, что уже обсудил ситуацию с отраслевыми организациями и договорился о более тесном сотрудничестве в принятии решений о пандемии. На заседании, на которой присутствовало более 20 медиков, мнения разделились - просители отставки Павлютса остались в меньшинстве.

После заседания Кариньш заявил, что даст Павлютсу возможность продолжить свою работу. Премьер-министр отрицал, что недовольство врачей министром здравоохранения было искусственно вызвано политиками.