Растет число подозрительных сертификатов вакцинации среди пациентов больниц с Covid-19

"Не во всех случаях деньги имеют решающее значение, потому что бывают случаи, когда родственника не вакцинировали или хорошего знакомого", - говорит заместитель главы KNAB Инета Цируле.
Поскольку правоохранительные органы начали ловить людей, которые подделывают сертификаты Covid-19, а жизнь без сертификатов стала более сложной, цены на нелегальные услуги также выросли.
Бауска говорит, что цены колеблются в пределах 150-500 евро: "Когда началось это явление, конечно, было, как мы теперь знаем, шампанское, конфеты, но медперсонал понимал, что есть возможности для получения прибыли".
У медперсонала изъяли наличные, даже несколько тысяч евро. В одном случае была куплена машина, которую теперь будут пытаться признать полученной преступным путем.
Это также время сбора урожая для мошенников, обещающих достать поддельные сертификаты. de facto обнаружила в одном из чатов Telegram предложение приобрести вакцину или справку о заболевании, по всей видимости, зарегистрированную в Словакии. В переписке с передачей человек в чате заявил, что никуда ехать не надо, просто заплатить деньги и предоставить личные данные.
В полиции говорят, что обратили внимание на предложения о покупке сертификатов Covid-19 за рубежом, но в основном такую рекламу публикуют мошенники. "Я не думаю, что вы получите что-то взамен, отправят вам QR-код, например, от стиральной машины или от гражданина этой страны, но вы не сможете его использовать", - говорит начальник управления.
Передаче de facto некий врач подтвердил, что иногда люди с иностранными документами приходят на место вакцинации, пытаясь пройти незаконную вакцинацию в другом месте. В полиции нет дел по таким случаям.
Тем, кому удалось купить фиктивный сертификат, стоит учесть, что считыватель кода может быть обманут, а вирус Covid-19 - нет.
Специально анализируются случаи тяжелого заболевания и госпитализации вакцинированного пациента. "Мы тестируем антитела у вакцинированных госпитализированных пациентов, которые являются пациентами с положительным результатом на Covid-19, и поэтому мы ожидаем, что у них будут антитела", - говорит Сергей Никишин, руководитель лаборатории.
Есть пациенты, у которых плохо вырабатываются антитела, но обычно у вакцинированных людей они должны быть.
Если антител вообще нет, то это уже считается подозрительным.
Никишин рассказал, что в сентябре таких подозрений было 17. Данные за октябрь, когда количество пациентов с Covid-19 в стационаре значительно увеличилось, еще не собраны, но он говорит, что количество подозреваемых случаев будет как минимум вдвое больше.
В таких случаях врачи должны сначала выяснить, почему нет антител, прежде чем принимать решение об аннулировании сертификата. Для аннулирования сертификата необходимо собрать доказательства того, что он является фиктивным. Полиции пока удалось добиться аннулирования около 30 сертификатов.