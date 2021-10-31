Растет число подозрительных сертификатов вакцинации среди пациентов больниц с Covid-19

"Не во всех случаях деньги имеют решающее значение, потому что бывают случаи, когда родственника не вакцинировали или хорошего знакомого", - говорит заместитель главы KNAB Инета Цируле.

Поскольку правоохранительные органы начали ловить людей, которые подделывают сертификаты Covid-19, а жизнь без сертификатов стала более сложной, цены на нелегальные услуги также выросли.

Бауска говорит, что цены колеблются в пределах 150-500 евро: "Когда началось это явление, конечно, было, как мы теперь знаем, шампанское, конфеты, но медперсонал понимал, что есть возможности для получения прибыли".

У медперсонала изъяли наличные, даже несколько тысяч евро. В одном случае была куплена машина, которую теперь будут пытаться признать полученной преступным путем.

Это также время сбора урожая для мошенников, обещающих достать поддельные сертификаты. de facto обнаружила в одном из чатов Telegram предложение приобрести вакцину или справку о заболевании, по всей видимости, зарегистрированную в Словакии. В переписке с передачей человек в чате заявил, что никуда ехать не надо, просто заплатить деньги и предоставить личные данные.

В полиции говорят, что обратили внимание на предложения о покупке сертификатов Covid-19 за рубежом, но в основном такую ​​рекламу публикуют мошенники. "Я не думаю, что вы получите что-то взамен, отправят вам QR-код, например, от стиральной машины или от гражданина этой страны, но вы не сможете его использовать", - говорит начальник управления.

Передаче de facto некий врач подтвердил, что иногда люди с иностранными документами приходят на место вакцинации, пытаясь пройти незаконную вакцинацию в другом месте. В полиции нет дел по таким случаям.

Тем, кому удалось купить фиктивный сертификат, стоит учесть, что считыватель кода может быть обманут, а вирус Covid-19 - нет.

Специально анализируются случаи тяжелого заболевания и госпитализации вакцинированного пациента. "Мы тестируем антитела у вакцинированных госпитализированных пациентов, которые являются пациентами с положительным результатом на Covid-19, и поэтому мы ожидаем, что у них будут антитела", - говорит Сергей Никишин, руководитель лаборатории.

Есть пациенты, у которых плохо вырабатываются антитела, но обычно у вакцинированных людей они должны быть.

Если антител вообще нет, то это уже считается подозрительным.

Никишин рассказал, что в сентябре таких подозрений было 17. Данные за октябрь, когда количество пациентов с Covid-19 в стационаре значительно увеличилось, еще не собраны, но он говорит, что количество подозреваемых случаев будет как минимум вдвое больше.