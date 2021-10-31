Вс, 31.10.2021
Очень важно, чтобы все страны ЕС выяснили причину, по которой жители отказываются вакцинироваться Бруно Чанчо, руководитель Отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
Бруно Чанчо, руководитель Отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
2

Растет число подозрительных сертификатов вакцинации среди пациентов больниц с Covid-19

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По мере увеличения числа случаев Covid-19 растут и подозрения в отношении фальсифицированных сертификатов о вакцинации. В следственных органах ведутся отдельные уголовные дела, в которых фигурируют даже сотни, возможно, фальшивых свидетельств о вакцинации. Все больше и больше подозрительных образцов поступает из больниц о якобы вакцинированных пациентах, сообщает передача de facto на LTV.

На сегодняшний день сообщается об одном завершенном расследовании, связанном с заражением Covid-19. Прокуратура оштрафовала медсестру за подделку теста на 1500 евро. Женщина взяла мазок из носа и горла и отправила его в лабораторию на имя другого человека, чтобы получить отрицательный результат и поехать в поездку за границу. Когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) узнало о случившемся, медсестра признала вину и сожалела о содеянном.

Однако в следственных органах до сих пор находится около 20 уголовных дел о создании фиктивных сертификатов вакцинации. В некоторых случаях процедура покупки поддельных сертификатов выглядит следующим образом: клиенты, заплатив деньги посреднику, направляются к конкретному сотруднику пункта вакцинации, который только имитирует вакцинацию.

"Эта вакцина либо вводится в вату, либо не вводится вовсе. Бывают случаи, когда в плечо вводят физиологический раствор. И тогда человек получает этот сертификат", - говорит Петерис Бауска, начальник Управления Государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

В одном из полицейских расследований есть подозрения, что таким способом было выдано около 200 фиктивных сертификатов. В свою очередь, в единственном случае, который есть в записях KNAB, медицинский работник мог выдать около 100 поддельных сертификатов.

"Не во всех случаях деньги имеют решающее значение, потому что бывают случаи, когда родственника не вакцинировали или хорошего знакомого", - говорит заместитель главы KNAB Инета Цируле.

Поскольку правоохранительные органы начали ловить людей, которые подделывают сертификаты Covid-19, а жизнь без сертификатов стала более сложной, цены на нелегальные услуги также выросли.

Бауска говорит, что цены колеблются в пределах 150-500 евро: "Когда началось это явление, конечно, было, как мы теперь знаем, шампанское, конфеты, но медперсонал понимал, что есть возможности для получения прибыли".

У медперсонала изъяли наличные, даже несколько тысяч евро. В одном случае была куплена машина, которую теперь будут пытаться признать полученной преступным путем.

2

Это также время сбора урожая для мошенников, обещающих достать поддельные сертификаты. de facto обнаружила в одном из чатов Telegram предложение приобрести вакцину или справку о заболевании, по всей видимости, зарегистрированную в Словакии. В переписке с передачей человек в чате заявил, что никуда ехать не надо, просто заплатить деньги и предоставить личные данные.

В полиции говорят, что обратили внимание на предложения о покупке сертификатов Covid-19 за рубежом, но в основном такую ​​рекламу публикуют мошенники. "Я не думаю, что вы получите что-то взамен, отправят вам QR-код, например, от стиральной машины или от гражданина этой страны, но вы не сможете его использовать", - говорит начальник управления.

Передаче de facto некий врач подтвердил, что иногда люди с иностранными документами приходят на место вакцинации, пытаясь пройти незаконную вакцинацию в другом месте. В полиции нет дел по таким случаям.

Тем, кому удалось купить фиктивный сертификат, стоит учесть, что считыватель кода может быть обманут, а вирус Covid-19 - нет.

2

Специально анализируются случаи тяжелого заболевания и госпитализации вакцинированного пациента. "Мы тестируем антитела у вакцинированных госпитализированных пациентов, которые являются пациентами с положительным результатом на Covid-19, и поэтому мы ожидаем, что у них будут антитела", - говорит Сергей Никишин, руководитель лаборатории.

Есть пациенты, у которых плохо вырабатываются антитела, но обычно у вакцинированных людей они должны быть.

Если антител вообще нет, то это уже считается подозрительным.

2

Никишин рассказал, что в сентябре таких подозрений было 17. Данные за октябрь, когда количество пациентов с Covid-19 в стационаре значительно увеличилось, еще не собраны, но он говорит, что количество подозреваемых случаев будет как минимум вдвое больше.

В таких случаях врачи должны сначала выяснить, почему нет антител, прежде чем принимать решение об аннулировании сертификата. Для аннулирования сертификата необходимо собрать доказательства того, что он является фиктивным. Полиции пока удалось добиться аннулирования около 30 сертификатов.


НАВЕРХ
Back