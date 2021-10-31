Видео ⟩ В Токио мужчина устроил пожар в поезде и ранил ножом пассажира

По словам очевидцев, нападавший ударил ножом пожилого мужчину, а также разлил в вагоне некую жидкость и поджег ее. Пассажиры сразу стали разбегаться. Поезд экстренно остановился на ближайшей станции, где преступника задержали.

По данным Yomiuri Shimbun, раненый мужчина был доставлен в больницу. По меньшей мере 10 пассажиров пострадали из-за дыма от пожара. Kyodo сообщает о 15 пострадавших.

Нападавший - мужчина около 20 лет. Как пишет Yomiuri Shimbun, он был одет в фиолетовое пальто. Японские СМИ сообщают, что нападавший был в костюме Джокера из фильмов про Бэтмена.

Полиция также проверяет сообщения о том, что в поезде разлили соляную кислоту, пишет Kyodo.