Фото ⟩ Фотограф сделал фантастические снимки северного сияния в стороне Цесиса

Далецкис сообщил порталу Apollo.lv, что фотографии были сделаны в стороне Цесиса. "Снимки сделаны в стороне Цесиса, примерно в шести километрах от Берзкрогса".

"Мы сидели в небольшом лесном домике и ждали, когда это случится. Ночью мы также ждали, когда появится сияние", - говорит Далецкис.

Фотограф думал, что северное сияние будет сильнее, но этого не произошло. Правда, фотографу все же удалось запечатлеть это невероятное явление.

Уже сообщалось, что вечером в четверг на Солнце произошла вспышка, в связи с чем ожидается, что в субботу она может вызвать сильную магнитную бурю на Земле. В случае геомагнетической бури в Латвии в темное время суток - с вечера субботы до утра воскресенья, а может быть и в воскресенье вечером - иногда может быть видно северное сияние.

Обычно северное сияние появляется только на момент и в разных местах оно видно с разной интенсивностью. В Латвии оно чаще всего заметно только на горизонте, а в редких случаях яркие краски могут покрыть и большую часть неба.