Вс, 31.10.2021
Каждый второй день в Латвии происходит Золитудская трагедия Роберт Фурманис, вице-президент Латвийской ассоциации врачей
Роберт Фурманис, вице-президент Латвийской ассоциации врачей

31 октября в одном абзаце ⟩ Северное сияние, смерть детей в Туве и автомат Лукашенко во Дворце независимости

ФОТО: Pixabay

Сегодня Хэллоуин - самый мистический и страшный праздник в году. Не будем пугать вас жуткими историями, просто расскажем, чем запомнится 31 октября. 

События дня в одном абзаце

В Латвии значительно выросло беспокойство населения из-за Covid-19. Ассоциация неотложной медицины не поддерживает требование об отставке Павлютса, а Глава LĀB не намерена уходить в отставку. Она отмечает, что ее избирали не Павлютс или Фурманис. Все таки страшные новости сегодня есть. В Туве двух сестер 9 и 14 лет сбросили с восьмого этажа. Девочки скончались. В Токио мужчина устроил пожар в поезде и ранил ножом пассажира, он был в костюме Джокера из фильмов про Бэтмена. В Минске во Дворце независимости выставили автомат, с которым ходил Лукашенко по время протестов, а новое название Facebook высмеяли говорящие на иврите. В Абу-Даби прошёл самый российский турнир UFC 2021 года, а Алекс Болдуин впервые поговорил со СМИ после трагедии на съемках

Все обсуждают

Несмотря на то, что пациенты с Covid-19 попадают в больницу ежедневно, очень многие зараженные болеют относительно легко и лечатся дома. Как лечить Covid-19 дома? Рекомендации семейного врача.

Чем себя порадовать? 

31 октября - день, когда в канун Дня всех святых во многих странах отмечается Хэллоуин. Не будем вдаваться в подробности, но частенько "предпраздничное" время сопровождается просмотрами фильмов ужасов, которые зачастую клишированны. Давайте проверим, смогли бы вы выжить в типичном хорроре?

Фото дня: Фотограф сделал фантастические снимки северного сияния в стороне Цесиса

ФОТО: Kaspars Daleckis

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