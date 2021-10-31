31 октября в одном абзаце ⟩ Северное сияние, смерть детей в Туве и автомат Лукашенко во Дворце независимости

Несмотря на то, что пациенты с Covid-19 попадают в больницу ежедневно, очень многие зараженные болеют относительно легко и лечатся дома. Как лечить Covid-19 дома? Рекомендации семейного врача .

31 октября - день, когда в канун Дня всех святых во многих странах отмечается Хэллоуин. Не будем вдаваться в подробности, но частенько "предпраздничное" время сопровождается просмотрами фильмов ужасов, которые зачастую клишированны. Давайте проверим, смогли бы вы выжить в типичном хорроре?