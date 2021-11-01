Фото ⟩ Гидрографы нашли новые останки кораблей, в том числе - неопознанный объект

В прошлом году исследователи нашли шесть новых затонувших судов.

Одно из затонувших судов нашло немецкое судно, проводившее гидрографические работы по созданию парка ветряных генераторов возле острова Сааремаа.

Ученые считают, что на изображении немецкое судно Iller. ФОТО: Ekrānuzņēmums no ETV sižeta

По первым рисункам было сделано предположение, что останки корабля могут принадлежать американскому грузовому судну класса Liberty времен Второй мировой войны. Однако позже исследователь Кристиан Риесс высказал другое мнение.

"Это может быть немецкое судно под названием Iller. Так называется река в Германии, и этим именем было названо спущенное на воду в 1938 году судно", - поясняет Риесс.

Торговое судно Iller было потоплено советской авиацией 9 октября 1944 года.

Немецкое судно Iller, предположительно, обнаруженное около Сааремаа ФОТО: Ekrānuzņēmums no ETV sižeta

В этом году гидрографы нашли в окрестностях еще 7 ранее неизвестных затонувших судов.

"Они отличаются по форме и размеру, в основном - крупных размеров. Среди них могут быть торговые суда или даже военные", - сказал Петер Валинг, глава Отдела гидрографии.

За последние 22 года гидрографы осмотрели и замерили более чем 70% от эстонской морской территории. Морские владения Эстонии занимают примерно 36 000 квадратных километров, и в процессе было найдено боле 600 останков судов.

Кроме судов, на дне можно найти и другие вещи, поясняют эксперты.

"Мы находили подъемные краны, огромные стержни. А еще мы нашли интересный объект - мы назвали его НЛО, он находится неподалеку от Сааремаа. Это, конечно же, не "неопознанные летающий объект", но форма похожая - плоский, как блин, 33 метра в ширину и 0,8 метров в высоту", - сообщает Валинг.