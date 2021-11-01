Пн, 1.11.2021
Я не министр мирного времени. Я знал, на что иду. Я знал, что это будет чрезвычайно сложно. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Выявлено 772 новых случая Covid-19, скончались 16 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 772 новых случая Covid-19, поступила информация о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
  • четыре человека в возрасте от 50 до 59 лет;
  • три человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Из умерших за последний день 13 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 510 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 262 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1742,6 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 6892 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 219 911 человек.


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