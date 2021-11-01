Выявлено 772 новых случая Covid-19, скончались 16 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 772 новых случая Covid-19, поступила информация о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 772 новых случая Covid-19, поступила информация о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:
Из умерших за последний день 13 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 510 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 262 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1742,6 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 6892 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 219 911 человек.