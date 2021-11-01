Выявлено 772 новых случая Covid-19, скончались 16 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

четыре человека в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Из умерших за последний день 13 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 510 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 262 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1742,6 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 6892 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.