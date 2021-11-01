Будет принято решение о правилах по окончании локдауна
Группа по оперативному управлению сегодня рассмотрит регулирование, которое вступит в силу после окончания локдауна.
Группа по оперативному управлению сегодня рассмотрит регулирование, которое вступит в силу после окончания локдауна.
На прошлой неделе министерствам было поручено к сегодняшнему заседанию подготовить поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения на период с 15 ноября по 11 января.
Жесткие ограничения из-за Covid-19 действуют в Латвии до 15 ноября.