Пн, 1.11.2021
Я не министр мирного времени. Я знал, на что иду. Я знал, что это будет чрезвычайно сложно. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Будет принято решение о правилах по окончании локдауна

Иллюстративное фото ФОТО: kadrs no video

Группа по оперативному управлению сегодня рассмотрит регулирование, которое вступит в силу после окончания локдауна.

На прошлой неделе министерствам было поручено к сегодняшнему заседанию подготовить поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения на период с 15 ноября по 11 января.

Жесткие ограничения из-за Covid-19 действуют в Латвии до 15 ноября.

 

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