Видео ⟩ Есть ли жизнь после локдауна? Министры держат интригу
Группа по оперативному управлению сегодня, 1 ноября, рассмотрела регулирование, которое вступит в силу после окончания локдауна. После заседания прошла пресс-конференция.
Группа по оперативному управлению сегодня, 1 ноября, рассмотрела регулирование, которое вступит в силу после окончания локдауна. После заседания прошла пресс-конференция.
В пресс-конференции приняли участие:
Видео: Запись пресс-конференции
О "Жизни после 15 ноября" в правительстве будут дискутировать во вторник
Во вторник, 2 ноября, Кабинет министров обсудит "жизнь после 15 ноября" или период после строгих ограничений Covid-19 или локдауна, заявил на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он отметил, что правительство уже ранее постановило вернуться после 15 ноября к зеленому режиму, который предусматривает меньше ограничений для людей с сертификатами Covid-19, а во вторник заслушает мнения экспертов о том, нужны ли какие-либо изменения в этом режиме.
По словам Кариньша, текущий уровень заболеваемости соответствует прогнозам, которые были разработаны перед введением локдауна, так как заболеваемость минимально, но все же снижается. Это означает, что
примерно через 10-14 дней может уменьшиться и количество госпитализаций.
Премьер-министр отметил, что правительство ранее приняло комплексное решение, которое предусматривает после локдауна возвращение к зеленому режиму, и в настоящее время планируется придерживаться этой цели.
Как сообщалось, из-за роста заболеваемости Covid-19 правительство объявило с 21 октября до 15 ноября локдаун, а до 11 января следующего года в стране действует чрезвычайное положение.