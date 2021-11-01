Пн, 1.11.2021
Если бы меня заботили должности, я бы пошла в политику в качестве министра или занялась бы чем-нибудь другим Илзе Айзсилниеце, глава Латвийского общества врачей (LĀB)
Илзе Айзсилниеце, глава Латвийского общества врачей (LĀB)
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Видео ⟩ Есть ли жизнь после локдауна? Министры держат интригу

Иллюстративное фото ФОТО: kadrs no video

Группа по оперативному управлению сегодня, 1 ноября, рассмотрела регулирование, которое вступит в силу после окончания локдауна. После заседания прошла пресс-конференция.

В пресс-конференции приняли участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр благосостояния Гатис Эглитис;
  • Министр внутренних дел Мария Голубева;
  • Министр культуры Наурис Пунтулис.

Видео: Запись пресс-конференции

О "Жизни после 15 ноября" в правительстве будут дискутировать во вторник

Во вторник, 2 ноября, Кабинет министров обсудит "жизнь после 15 ноября" или период после строгих ограничений Covid-19 или локдауна, заявил на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что правительство уже ранее постановило вернуться после 15 ноября к зеленому режиму, который предусматривает меньше ограничений для людей с сертификатами Covid-19, а во вторник заслушает мнения экспертов о том, нужны ли какие-либо изменения в этом режиме.

По словам Кариньша, текущий уровень заболеваемости соответствует прогнозам, которые были разработаны перед введением локдауна, так как заболеваемость минимально, но все же снижается. Это означает, что

примерно через 10-14 дней может уменьшиться и количество госпитализаций.

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Премьер-министр отметил, что правительство ранее приняло комплексное решение, которое предусматривает после локдауна возвращение к зеленому режиму, и в настоящее время планируется придерживаться этой цели.

Как сообщалось, из-за роста заболеваемости Covid-19 правительство объявило с 21 октября до 15 ноября локдаун, а до 11 января следующего года в стране действует чрезвычайное положение.


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