Видео ⟩ Есть ли жизнь после локдауна? Министры держат интригу

В пресс-конференции приняли участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр благосостояния Гатис Эглитис;

Министр внутренних дел Мария Голубева;

Министр культуры Наурис Пунтулис.

Видео: Запись пресс-конференции

О "Жизни после 15 ноября" в правительстве будут дискутировать во вторник

Во вторник, 2 ноября, Кабинет министров обсудит "жизнь после 15 ноября" или период после строгих ограничений Covid-19 или локдауна, заявил на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что правительство уже ранее постановило вернуться после 15 ноября к зеленому режиму, который предусматривает меньше ограничений для людей с сертификатами Covid-19, а во вторник заслушает мнения экспертов о том, нужны ли какие-либо изменения в этом режиме.

По словам Кариньша, текущий уровень заболеваемости соответствует прогнозам, которые были разработаны перед введением локдауна, так как заболеваемость минимально, но все же снижается. Это означает, что

примерно через 10-14 дней может уменьшиться и количество госпитализаций.

Премьер-министр отметил, что правительство ранее приняло комплексное решение, которое предусматривает после локдауна возвращение к зеленому режиму, и в настоящее время планируется придерживаться этой цели.