Пн, 1.11.2021
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Арманд Рукс, начальник Госполиции

Ожидаются изменения в расписании рижского общественного транспорта в связи с болезнью водителей

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за болезни водителей общественного транспорта в Риге ожидаются изменения в расписании, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

В настоящее время среди водителей Rīgas satiksme наблюдается высокая заболеваемость Covid-19 и другими вирусами, в результате чего невозможно полностью обеспечить выполнение расписания транспорта.

Сегодня в 12 часов состоится пресс-конференция, на которой расскажут об изменениях в расписании общественного транспорта Риги.

В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис и председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.


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