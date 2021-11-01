Ожидаются изменения в расписании рижского общественного транспорта в связи с болезнью водителей
Из-за болезни водителей общественного транспорта в Риге ожидаются изменения в расписании, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Из-за болезни водителей общественного транспорта в Риге ожидаются изменения в расписании, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
В настоящее время среди водителей Rīgas satiksme наблюдается высокая заболеваемость Covid-19 и другими вирусами, в результате чего невозможно полностью обеспечить выполнение расписания транспорта.
Сегодня в 12 часов состоится пресс-конференция, на которой расскажут об изменениях в расписании общественного транспорта Риги.
В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис и председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.