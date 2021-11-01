Больше иглы боятся не надо: продолжается разработка пластыря с вакциной

Пластыри такого вида могли бы уберечь многих детей от слез в кабинете врача, а также, скорее всего, значительно ускорить темп вакцинации, так как невероятно много людей боятся иглы.

Такой пластырь был бы проще в использовании и даже мог бы ускорить эффективность вакцинации. Новое исследование на лабораторных мышах, опубликованное в журнале Science Advances, продемонстрировало весьма многообещающие результаты.

Команда ученых Австралии и США использовала пластыри размером в квадратный сантиметр, покрытые 5000 микроскопических иголочек, настолько мелких, что незаметны невооруженным глазом, рассказали ученые.

Кончики этих иголочек покрыты вакциной, а сам пластырь наносится на кожу с помощью аппликатора, по форме напоминающего хоккейную шайбу.

Ученые работают над созданием пластыря ФОТО: AFP / Scanpix

Хотя испытания проводились пока что лишь на мышах, результаты радуют. Похоже, что пластыри в будущем действительно могут быть эффективнее и удобнее игл.

Будущее

Пластыри, которые использовались в исследовании, были изготовлены на австралийском предприятии Vaxxas. Испытания на людях могут начаться уже в апреле. Это не единственная компания, разрабатывающая подобный продукт.