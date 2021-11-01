Больше иглы боятся не надо: продолжается разработка пластыря с вакциной

Эффективная вакцина без иглы: с самого начала пандемии Covid-19 ученые работали, не покладая рук над пластырем, с помощью которого можно ввести вакцину в тело человека без боли. Это может быть революцией в медицине.
Пластыри такого вида могли бы уберечь многих детей от слез в кабинете врача, а также, скорее всего, значительно ускорить темп вакцинации, так как невероятно много людей боятся иглы.
Такой пластырь был бы проще в использовании и даже мог бы ускорить эффективность вакцинации. Новое исследование на лабораторных мышах, опубликованное в журнале Science Advances, продемонстрировало весьма многообещающие результаты.
Команда ученых Австралии и США использовала пластыри размером в квадратный сантиметр, покрытые 5000 микроскопических иголочек, настолько мелких, что незаметны невооруженным глазом, рассказали ученые.
Кончики этих иголочек покрыты вакциной, а сам пластырь наносится на кожу с помощью аппликатора, по форме напоминающего хоккейную шайбу.
Хотя испытания проводились пока что лишь на мышах, результаты радуют. Похоже, что пластыри в будущем действительно могут быть эффективнее и удобнее игл.
Будущее
Пластыри, которые использовались в исследовании, были изготовлены на австралийском предприятии Vaxxas. Испытания на людях могут начаться уже в апреле. Это не единственная компания, разрабатывающая подобный продукт.
"Мне кажется, это будущее, оно неизбежно. Я уверен, в течение следующего десятилетия мы увидим, как это изменит способ, которым мы вакцинируемся", - сказал ученый Майкл Шрейдер.