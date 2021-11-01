Овечкин раскрыл секрет своей результативности на старте сезона НХЛ

36-летний хоккеист в восьми стартовых матчах сезона забросил девять шайб и сделал шесть голевых передач, повторив своё достижение 12-летней давности. В сезоне-2009/2010 Овечкину также удалось добраться до рубежа в 15 набранных очков за восемь матчей.

Россиянин объяснил свою высокую результативность хорошей физической подготовкой, а также отметил, что у него есть личный тренер Павел Бурлаченко, который занимается с ним по ходу всего сезона.

"Нужно грамотно себя готовить на протяжении целого сезона. Он будет длинным, включая Олимпиаду. Поэтому нужно быть готовым к большим нагрузкам. Ты не знаешь, что будет завтра. Поэтому надо хорошо заниматься перед тренировочным лагерем, выводить себя там на пик формы, тщательно относиться к любым мелочам. Очевидно, что ты должен подходить к сезону абсолютно готовым", - цитирует Овечкина сайт НХЛ.