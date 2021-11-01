Овечкин раскрыл секрет своей результативности на старте сезона НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин поделился секретом своей результативности на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин поделился секретом своей результативности на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
36-летний хоккеист в восьми стартовых матчах сезона забросил девять шайб и сделал шесть голевых передач, повторив своё достижение 12-летней давности. В сезоне-2009/2010 Овечкину также удалось добраться до рубежа в 15 набранных очков за восемь матчей.
Россиянин объяснил свою высокую результативность хорошей физической подготовкой, а также отметил, что у него есть личный тренер Павел Бурлаченко, который занимается с ним по ходу всего сезона.
"Нужно грамотно себя готовить на протяжении целого сезона. Он будет длинным, включая Олимпиаду. Поэтому нужно быть готовым к большим нагрузкам. Ты не знаешь, что будет завтра. Поэтому надо хорошо заниматься перед тренировочным лагерем, выводить себя там на пик формы, тщательно относиться к любым мелочам. Очевидно, что ты должен подходить к сезону абсолютно готовым", - цитирует Овечкина сайт НХЛ.
В данный момент на счету Овечкина 739 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Российскому форварду осталось забросить две шайбы, чтобы сравняться с Бреттом Халлом, который занимает четвёртое место в списке лучших снайперов в истории лиги.