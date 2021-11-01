Видео ⟩ Актуальная информация о ковид-сертификатах

Кампания по информированию общественности о получении цифровых сертификатов Covid-19 начинается сегодня.

Будет представлена информация о выдаче сертификатов и статистике выданных сертификатов среди жителей, не пользующихся интернетом или не могущих зайти на страницу www.covid-19sertifikats.lv.