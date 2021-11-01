Пн, 1.11.2021
Если смотреть в глобальном контексте, ситуация в стране, в том числе с ограничениями, не так уж плоха - в других местах люди живут в условиях войны. Арманд Рукс, начальник Госполиции
Арманд Рукс, начальник Госполиции

Видео ⟩ Актуальная информация о ковид-сертификатах

ФОТО: Shutterstock

Сегодня, в рамках информативной кампании "Сертификат Covid-19 - для безопасных будней!", прошла пресс-конференция об актуальных новостях сферы цифровых сертификатов Covid-19.

Кампания по информированию общественности о получении цифровых сертификатов Covid-19 начинается сегодня.

Будет представлена информация о выдаче сертификатов и статистике выданных сертификатов среди жителей, не пользующихся интернетом или не могущих зайти на страницу www.covid-19sertifikats.lv.


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