Видео ⟩ Актуальная информация о ковид-сертификатах
Сегодня, в рамках информативной кампании "Сертификат Covid-19 - для безопасных будней!", прошла пресс-конференция об актуальных новостях сферы цифровых сертификатов Covid-19.
Сегодня, в рамках информативной кампании "Сертификат Covid-19 - для безопасных будней!", прошла пресс-конференция об актуальных новостях сферы цифровых сертификатов Covid-19.
Кампания по информированию общественности о получении цифровых сертификатов Covid-19 начинается сегодня.
Будет представлена информация о выдаче сертификатов и статистике выданных сертификатов среди жителей, не пользующихся интернетом или не могущих зайти на страницу www.covid-19sertifikats.lv.