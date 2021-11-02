В программе Дуо 7 представлен только качественный контент на русском языке. Зрителям нового телеканала будут доступны премьеры сериалов и фильмов от лучших российских студий и хорошо знакомые популярные комедии, детективы и мелодрамы. С начала осени телезрители Дуо 7 могли посмотреть, например, Ликвидацию, Прощай, любимая, Красная королева, Крик совы - сериалы, уже ставшие хитами. В ноябре стартуют Проект «Анна Николаевна», Лучше, чем люди, Содержанки, кроме того, в программе премьеры фильмов Пара из будушего (с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой) и Коллектор (с Константином Хабенским). В планах до конца года также показ таких сериалов, как Вампиры средней полосы, Медиатор, Бывшие, Метод, Шторм и многих других.