Пн, 1.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

ВИДЕО ⟩ В чемпионате Франции был забит гол с рекордного расстояния

Вахби Хазри ФОТО: AFP/SCANPIX

В матче между клубами "Сент-Этьен" и "Метц" был установлен рекорд чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает Twitter Opta Jean.

30-летний нападающий "Сент-Этьена" Вахби Хазри на 16-й минуте матча подобрал мяч в собственной штрафной, немного прошёл вперёд и точно пробил почти с 68 метров.

Как сообщает Opta, это самый дальний гол с того момента, как ресурс начал собирать статистику чемпионата Франции (с сезона-2006/07).

В матче "Сент-Этьена" и "Метца" не удалось выявить сильнейшего. Встреча завершилась вничью - 1:1. "Сент-Этьен" с шестью очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Метц" с семью очками находится на 19-й позиции.


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