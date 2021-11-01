ВИДЕО ⟩ В чемпионате Франции был забит гол с рекордного расстояния
В матче между клубами "Сент-Этьен" и "Метц" был установлен рекорд чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает Twitter Opta Jean.
В матче между клубами "Сент-Этьен" и "Метц" был установлен рекорд чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает Twitter Opta Jean.
30-летний нападающий "Сент-Этьена" Вахби Хазри на 16-й минуте матча подобрал мяч в собственной штрафной, немного прошёл вперёд и точно пробил почти с 68 метров.
Wahbi Khazri casually scoring from 70 yards for Saint-Etienne against Metz yesterdaypic.twitter.com/PYXaNkMQzz— Robin Bairner (@RBairner) October 31, 2021
Как сообщает Opta, это самый дальний гол с того момента, как ресурс начал собирать статистику чемпионата Франции (с сезона-2006/07).
В матче "Сент-Этьена" и "Метца" не удалось выявить сильнейшего. Встреча завершилась вничью - 1:1. "Сент-Этьен" с шестью очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Метц" с семью очками находится на 19-й позиции.