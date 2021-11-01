ВИДЕО ⟩ В чемпионате Франции был забит гол с рекордного расстояния

30-летний нападающий "Сент-Этьена" Вахби Хазри на 16-й минуте матча подобрал мяч в собственной штрафной, немного прошёл вперёд и точно пробил почти с 68 метров.

Wahbi Khazri casually scoring from 70 yards for Saint-Etienne against Metz yesterdaypic.twitter.com/PYXaNkMQzz — Robin Bairner (@RBairner) October 31, 2021

Как сообщает Opta, это самый дальний гол с того момента, как ресурс начал собирать статистику чемпионата Франции (с сезона-2006/07).