Covid-19: В Эстонии выявлено 1413 случаев, в Литве - 1853

Эстония

859 позитивных тестов принадлежат невакцинированным, а 554 - полностью вакцинированным людям.

Скончались 9 человек с коронавирусом: 58-летний мужчина, 69-летний мужчина, 69-летняя женщина, 77-летняя женщина, 83-летний мужчина, 90-летний мужчина, 90-летняя женщина, 93-летний мужчина и 97-летняя женщина.

По состоянию на утро понедельника госпитализирован 571 пациент с коронавирусом. Из них 410 требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы заболевания, в том числе 285 человек (70%) не вакцинированы, а у 125 человек (30%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыты 48 новых историй болезни

За сутки ввели 1406 доз вакцины, в том числе 900 первых доз. По состоянию на утро понедельника дополнительную или бустерную дозу получили 44 322 человека. Две дозы вакцины получили 57,2% всего населения Эстонии.

Литва

В Литве в субботу подтверждено 1853 случаев заражения коронавирусом, от Covid-19 умерли 33 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

За прошлые сутки сделано 8591 теста. С начала пандемии в Литве Covid-19 диагностирован у 410 580 человек, а 5913 человека умерли от этой болезни.

В настоящее время в больницах проходит лечение 1882 пациент с Covid-19, 137 находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве увеличился до 1449,8.