Фото ⟩ На Канарском архипелаге дома засыпает вулканическим пеплом

Фотографии разрушений, нанесенных извержением вулкана были сделаны с помощью дрона испанских военных спасателей.

На видео видно, как вблизи вулкана за жизнь борются животные.

Из-за вулкана Кумбре-Вьеха пришлось эвакуироваться примерно 7500 жителям острова. Потоки лавы разрушили более 2100 зданий, большая часть из которых - жилые дома.

Потоки лавы покрыли территорию в 900 гектар, в основном - сельскохозяйственные земли.

Ни один человек не погиб в результате извержения вулкана.