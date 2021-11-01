Пн, 1.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Фото ⟩ На Канарском архипелаге дома засыпает вулканическим пеплом

Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

На острове Пальма Канарского архипелага уже шестую неделю продолжается извержение вулкана. Густой покров вулканического пепла засыпал дома и сельскохозяйственные поля, сообщает Euronews.

Фотографии разрушений, нанесенных извержением вулкана были сделаны с помощью дрона испанских военных спасателей.

На видео видно, как вблизи вулкана за жизнь борются животные.

Из-за вулкана Кумбре-Вьеха пришлось эвакуироваться примерно 7500 жителям острова. Потоки лавы разрушили более 2100 зданий, большая часть из которых - жилые дома.

Потоки лавы покрыли территорию в 900 гектар, в основном - сельскохозяйственные земли.

Ни один человек не погиб в результате извержения вулкана.

Галерея: На Канарском архипелаге дома засыпает вулканическим пеплом


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