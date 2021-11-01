Газета рассказала о секретных переговорах России и США
После саммита этим летом, представители США и России несколько раз встречались для секретных переговоров, в которых обсуждались разные вопросы, сообщает американская газета The New York Times.
После саммита этим летом, представители США и России несколько раз встречались для секретных переговоров, в которых обсуждались разные вопросы, сообщает американская газета The New York Times.
Источники сообщили газете, что было проведено несколько встреч между сторонами. Высокопоставленные должностные лица три раза гостили в Москве, встречи также проходили в Финляндии и Швейцарии.
В этих секретных переговорах говорилось о хакерах и кибер-нападениях. США передали российской стороне информацию о российских хакерах, замешанных в нападениях на США. Теперь американцы ждут арестов в связи с этой информацией, чтобы проверить, насколько серьезно Путин относится к борьбе с киберпреступностью.
Тайные переговоры также касались разоружения. Источники New York Times указывают, что эти разговоры участились в последние годы.
Чиновники США и России поясняют, что контакт между сторонами помогает не допустить выход напряжения между странами за пределы контроля. Пока о результатах переговоров официальных сообщений не было.
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