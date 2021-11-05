Анна Лазарева - скромная звезда российского волейбола

Этот год для звезды российского волейбола сложился не лучшим образом. Команда Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх в Токио не смогла преодолеть барьер 1/4 финала, уступив сборной Бразилии (1:3). Несколько недель спустя россиянки на той же стадии выбыли с чемпионата Европы, уступив итальянкам.

Одной из самых заметных фигур в российской команде является Анна Лазарева, которая помимо всего прочего - одна из самых результативных волейболисток в составе российской сборной. На площадке она занимает позицию диагональной нападающей.

Лазарева в составе московского "Динамо" трижды выигрывала чемпионат России (2016, 2018, 2019). Кроме того, она является чемпионкой Универсиады-2019 и бронзовым призёром Кубка мира-2019 в составе сборной России.

С 2019 года волейболистка не выступает за российские клубы. Сначала Лазарева попробовала силы во французском "Волеро Ле-Канне", а год назад она неожиданно уехала в Южную Корею, чтобы иметь игровую практику. Правда, уже в этом году 24-летняя спортсменка вернулась в Европу и подписала контракт с турецким "Фенербахче".

Анна - коренная москвичка. Пожалуй, сложно найти более спортивную семью, чем у неё. Отец Анны - бывший самбист, а мать - баскетболистка. Её старшая сестра тоже баскетболистка и выступает за казанский "Динамо - Ак Барс".